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Bağ fareleri yakalandı - Son Dakika

Bağ fareleri yakalandı

21.12.2021 16:48
Bağ fareleri yakalandı

Kayseri'de 4 bağ evinden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de 4 bağ evinden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı bağ evinden 25 bin TL değerinde ev eşyası çalan İ.T. (23) ve H.C.'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin bir kısmı da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Bağ fareleri yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağ fareleri yakalandı - Son Dakika


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