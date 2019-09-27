Son Dakika Haberleri: Bağ-Kent Foça ilk maçında kazandı
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Bağ-Kent Foça ilk maçında kazandı

1 saat önce

Bağ-Kent Foça Basketbol Takımı, Hoopskings Şirketlerarası Basketbol Ligi Organizasyonuna galibiyetle başladı.

Bağ-Kent Foça ilk maçında kazandı, System.String[]

Foça Belediyesi Bağ-Kent Foça Basketbol Takımı, Master Grubundaki ilk maçında, Manisa Ultras takımını 92-56'lık skorla yendi.

Bornova Özel Ege Lisesinde oynanan maçta, Bağ-Kent Foça tüm periyotları: 23-14, 25-14, 24-12 ve 20-16'lük skorlarla önde bitirdi.

Bağ-Kent Foça'nın antrenörü ve sporcusu Fahri Gören, 20 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistle takımına en çok katkı sağlayan sporcu oldu.

Bağ-Kent Foça gelecek maçını, Çelsan Basketbol Takımı ile yapacak. 1 Ekim Salı günü, saat 19.45'teki maç Evka 3 Bornova Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:01 Kaynak: Bültenler
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