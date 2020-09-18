Bağ Köşkü etnografya müzesine dönüştürülüyor - Son Dakika

Bağ Köşkü etnografya müzesine dönüştürülüyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan ve 27 yıl önce Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesine taşınan, Bağ Köşkü etnografya müzesine dönüştürülüyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan ve 27 yıl önce Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesine taşınan, Bağ Köşkü etnografya müzesine dönüştürülüyor.

DÜ tarafından hazırlanan "Etnografya Müzesi Projesi" kapsamında üniversite yerleşkesinde bulunan ve 1995 yılından bu yana misafirhane olarak hizmet veren köşkün müzeye dönüştürülmesi için restorasyon, konservasyon, teşhir ve tanzim çalışmalarına başlandı.

Diyarbakır'ın tarihi ve kültürünün tematik olarak sergilendiği salonlardan oluşacak müzede çalışmaların 6 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Müzede, aynı zamanda Diyarbakırlı olan, DÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Sergül İnalöz Demir tarafından bağışlanan eserler sergilenecek.

Diyarbakır yeni bir müzeye kavuşuyor

DÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Dalkılıç, AA muhabirine, 1993 yılında üniversite kampüsüne taşınan Bağ Köşkü'nün Diyarbakırlıların hizmetine sunulabilmesi için etnografya müzesine dönüştürülmesine karar verdiklerini söyledi.

Dalkılıç, 25 yıldır DÜ misafirhanesi olarak kullanılan yapının mimari önemine değinerek, "Bağ Köşkü Diyarbakır mimarisi açısından özel bir anlam ifade ediyor. Çünkü Diyarbakır'da 3 konut tipini görüyoruz. Diyarbakır Sur ilçesinde yer alan avlulu evler, Bağlar ilçesinde bulunan bağ köşkleri ve Dicle Nehrinin çevresinde yer alan Gazi ve Erdebil köşkleri gibi büyük yapılar." dedi.

Bu tarz yapıların genelde iki katlı, malzemesi bazalt olan, dikdörtgen planlı, 2 ile 4 odalı yapılar olduğunu ifade eden Dalkılıç, bunların az sayıda kalması nedeniyle son derece değerli olduğunu belirtti.

"Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi eserleri sergileyeceğiz"

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun, kampüste yer alan Bağ Köşkü'nde teşhir, tanzim çalışmasını yürüttüklerini söyledi.

Köşkteki 5 salonun kullanılacağını, bu salonlarda küçük eserlerin de sergileneceğini ifade eden Coşkun, "Daha önce bilinmeyen Diyarbakırlıların geleneksel, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi yaşantısını tematik olarak burada anlatacağız. Hem öğrenciler, yerli ve yabancı misafirler müzeyi ziyaret edebilecek hem de arkeoloji, sanat tarihi, tarih bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri eserler üzerinde çalışma yürütebilecek. Aynı zamanda onlara burada bir çalışma sahası da oluşturuyoruz." diye konuştu.

Coşkun, sadece üniversite öğrencilerinin değil, Diyarbakır'daki ilk ve orta öğretim öğrencileri ve Diyarbakır halkının da müzeyi ziyaret edebileceğine işaret ederek, buranın yerli ve yabancı turistler için de gezilmesi gereken müzelerden olacağını aktardı.

"Bazı eserleri Diyarbakır halkı da ilk defa görecek"

Yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Coşkun, "Yapıya, özgün, işlevine uygun olarak, geçmişte Diyarbakır'ın yaşamını kültürünü, gündelik hayatını anlatan eserlerin yer aldığı uyumlu yeni bir işlev verilecek. Basit onarım kapsamında yapıya müdahalelerde bulunacak. Yüzey temizliği, taşların temizliği derz yenilemesi, iç mekanlarda ahşap döşemelerde ahşap girişli tavanlarda sağlamlaştırma çalışması yapılacak." dedi.

Coşkun, gümüş, el işi ürünler, sedef kakma, ahşap ve cam eserlerin önemli bir koleksiyon oluşturacağını dile getirerek, "Bazı eserleri Diyarbakır halkı da ilk defa görecek. Çünkü daha önce hiçbir yerde sergilenmeyen yada bilinmeyen eserler ilk defa burada ziyaretçiye açılacak." ifadelerini kullandı.

Bağ Köşkü etnografya müzesine dönüştürülüyor

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Bağlar, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağ Köşkü etnografya müzesine dönüştürülüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Son Dakika: Arama motoru devi Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Son Dakika: Antalyaspor'da çok sayıda kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş maçı ertelenebilir Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi
Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu         
17:47
İntihar etmek için korkuluklara bağladığı ip kopunca yaşlı adam, hayata tutundu İntihar etmek için korkuluklara bağladığı ip kopunca yaşlı adam, hayata tutundu         
17:15
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Komşular arasında çıkan Komşular arasında çıkan "Gürültü yaptın" tartışmasında kan döküldü         
17:00
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:41
Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü         
16:20
ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak         
16:15
Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga         
16:05
Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı         
15:51
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 17:57:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağ Köşkü etnografya müzesine dönüştürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei