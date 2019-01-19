Son Dakika Haberleri: Bağ-Kur Emeklisinin Su Satarak Aldığı Kazlar Çalındı

Bağ-Kur Emeklisinin Su Satarak Aldığı Kazlar Çalındı

1 saat önce

KIRIKKALE'de Bağ-Kur emeklisi Mustafa Özkılıç'ın (60) su satarak alıp, evinin bahçesinde beslediği 52 kaz, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Bağ-Kur Emeklisinin Su Satarak Aldığı Kazlar Çalındı, System.String[]
KIRIKKALE'de Bağ-Kur emeklisi Mustafa Özkılıç'ın (60) su satarak alıp, evinin bahçesinde beslediği 52 kaz, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Jandarmaya şikayette bulunan Özkılıç, "Kazlar benim emeğimdi; fakat bu emeklerimiz zayi oldu" dedi.

Merkeze bağlı Ahılı köyünde oturan Mustafa Özkılıç, köyde çeşmeden damacanalara doldurduğu suyu kent merkezinde satarak ek gelir elde ederken, biriktirdiği para ile de 52 kaz aldı. Özkılıç'ın, köyde evinin bahçesinde besleyip çoğaltarak daha sonra satmayı planladığı kazlardan 12'si, yaklaşık 2 ay önce kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Kalan 40 kaz da önceki gün yine kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Mustafa Özkılıç, jandarmaya başvurarak şikayette bulundu. Jandarma, hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Özkılıç, ek gelir elde etmek için kaz yetiştiriciliğine başladığını söyleyerek, "Bahçe telini bükmüşler, oradan tahtanın üzerinden atlayarak içeriye girip kazlarımı çalmışlar. 2 veya 3 kişi olduklarını tahmin ediyorum. Şu anda zararım 5 bin 200 lira. Bunu üretip, yetiştirip, kendime katkı sağlamak için yaptım. Ama nasip olmadı. Kazlar benim emeğimdi, 1 lira- 2 lira para biriktirerek o kazları satın aldım, üreteyim, çoğaltayım bir katkı olsun diye; fakat bu emeklerimiz zayi oldu" diye konuştu.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:46 Kaynak: DHA

Ahılı, Kırıkkale, Bağ Kur, Güncel
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