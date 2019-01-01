Son Dakika Haberleri: Bağ-Kur'lunun Prim Gün Sayısı 7 Bin 200'e İndirilmeli"

Bağ-Kur'lunun Prim Gün Sayısı 7 Bin 200'e İndirilmeli"

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, SSK'lı ve Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için aranan prim gün sayısının eşit olması gerektiğini belirtti.

Bağ-Kur'lunun Prim Gün Sayısı 7 Bin 200'e İndirilmeli
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, SSK'lı ve Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için aranan prim gün sayısının eşit olması gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkar kesimi için prim gün sayısının SSK'lılarda olduğu gibi 7 bin 200'e indirilmesini istedi.

Esnaf ve sanatkarın uzun prim gün sayısının altında ezildiğini savunan Palandöken, "SSK'lı çalışanların emekliliği için 7 bin 200 prim gün sayısı yeterliyken esnaf ve sanatkarımız emeklilik için 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada bin 800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Tüm kesimlerin eşit haklara sahip olması ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için prim gün sayısı eşitlenmeli." ifadesini kullandı.

Prim gün sayısının yanı sıra iş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde de her iki kesim arasındaki ayrımlara son verilmesini talep eden Palandöken, ayakta tedavi süreçlerinde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa "rapor ücreti" olanağı tanınması gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Palandöken, Bağ Kur, prim, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İrem Helvacıoğlu'nun Yapımcının Talebi Üzerine O Ses Türkiye'deki Sahneleri Kaldırıldı İngiltere'de Yeni Yıla Giren Gençler, Eğlencenin Dozunu Kaçırdı

Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 13:26:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağ-Kur'lunun Prim Gün Sayısı 7 Bin 200'e İndirilmeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]