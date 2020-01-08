"Bağ-Kurlular ve GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bağ-Kurlular ve GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek' - Son Dakika

"Bağ-Kurlular ve GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borcu bulunanların 2020 yılı sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edebileceklerini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borcu bulunanların 2020 yılı sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edebileceklerini duyurdu.

Konu ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Bakan Selçuk, "BAĞ-Kurlular ve GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek" açıklamasını yaptı. Genel Sağlık Sigortası'nın 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Ülkemizde çalışması nedeniyle sigortalı olanlar ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler hariç herhangi bir şekilde sağlık hizmeti alamayanlara 88,29 lira prim ödemeleri şartıyla sağlık hizmeti verilmektedir. Bu miktarı ödeyemeyecek olanlara ise gelir testi yaptırmaları şartıyla devlet tarafından ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir" dedi.

Bakan Selçuk, "Prim borcu olan vatandaşlarımızın azalması GSS sisteminin işlerliğini ortaya koymaktadır. Bir yandan primini ödeyen vatandaşımızın sayısı artarken, diğer yandan primsiz sağlık hizmeti alma talebinde bulunan vatandaşımızın sayısı azalmaktadır" ifadesini kullandı.

(İHA)

Zehra Zümrüt Selçuk, prim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
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