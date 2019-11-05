Son Dakika Haberleri: Bağ ve bahçelere zarar veren 300 kiloluk yaban domuzu vuruldu
Son Dakika Güncel Bağ ve bahçelere zarar veren 300 kiloluk yaban domuzu vuruldu

Bağ ve bahçelere zarar veren 300 kiloluk yaban domuzu vuruldu

6 saat önce

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, bağ ve bahçelere zarar veren yaklaşık 300 kiloluk yaban domuzu, avcılar tarafından vuruldu.

Bağ ve bahçelere zarar veren 300 kiloluk yaban domuzu vuruldu, System.String[]

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, bağ ve bahçelere zarar veren yaklaşık 300 kiloluk yaban domuzu, avcılar tarafından vuruldu.

Geyve ilçesi Koru Boğaz mevkiinde bulunan köylerde bağ ve bahçelere zarar veren yaban domuzu çiftçileri isyan ettirdi. Çiftçilerin şikayetleri üzerine avcılar harekete geçti, 15 kişilik grup, köpeklerle birlikte bölgede ava çıktı. Yaklaşık 3 saat sonra bulunan domuz, avlandı. 5- 6 yaşlarında, 10 santim uzunluğunda dişleri olan yaklaşık 300 kiloluk erkek domuzu gören avcılar, şaşkınlık yaşadı. Vurulduğu yerden bir araç yardımıyla çıkarılan yaban domuzu ile avcılar hatıra fotoğrafı çekti.


Geyve, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:59 Kaynak: DHA
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