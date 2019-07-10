Son Dakika Haberleri: Bağ yangını korkuttu
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Bağ yangını korkuttu

53 dakika önce

Malatya'da bir üzüm bağında çıkan yangın korkuttu.

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Beydağı, Malatya, Güncel
Malatya'da bir üzüm bağında çıkan yangın korkuttu.

Olay Beydağı Mahallesinde yaşandı. Bir üzüm bağında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol atlına aldı. Yangın sonrası bağın büyük bir kısmı yandı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
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