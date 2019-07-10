Bağ yangını korkuttu
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Malatya'da bir üzüm bağında çıkan yangın korkuttu.
Malatya Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
'da bir üzüm bağında çıkan yangın korkuttu.
Olay Beydağı
Mahallesinde yaşandı. Bir üzüm bağında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol atlına aldı. Yangın sonrası bağın büyük bir kısmı yandı. - MALATYA
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