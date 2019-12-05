Son Dakika Haberleri: Baga "Matematik tarihine önem verilmeli"
Son Dakika Güncel Baga 'Matematik tarihine önem verilmeli' - Son Dakika

Baga "Matematik tarihine önem verilmeli"

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından 'Osmanlı Klasik Dönemde Matematik ve Uygulama Alanları' adlı konferans düzenlendi.

Baga

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından 'Osmanlı Klasik Dönemde Matematik ve Uygulama Alanları' adlı konferans düzenlendi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa Dr. Elif Baga konuşmacı olarak katıldı. Baga, Osmanlı Klasik Dönemde matematik ve uygulama alanları hakkında bilgiler verdi. Günümüz modern matematiğe temel oluşturan ve 1600'lü yıllara dayanan Osmanlı Klasik Dönem matematiğinin bütün bilimlerin temelinde görüldüğünü ifade eden Dr. Elif Baga, matematik tarihine önem verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Son 150 yıla kadar insanlık tarihi boyunca felsefe ve bilim dalları birleşikti. Bilim adamı filozof ayrımı yoktu. Pek çok farklı disiplinde engin bilgiye sahip olan kişi anlamına gelen 'polimat' denilen kişiler bilim ile uğraşırdı. Bir işe başlanıldığında kök olmayınca sıfırdan başlamamız gerekecek. Her halükarda köklerimiz ile bağımızı kurmak için felsefe ve bilim tarihine ihtiyacımız var. Köklerimiz ile ilişki sağlayabilirsek o zaman geleceğe özgüvenle bakabiliriz. 'Ben de varım, biz varız, hep vardık, hala varız' diyebiliriz. Bilim tarihini ve felsefesini birlikte öğrenmek, farklı bakış açısı motivasyon ve özgüven kazandıracaktır" dedi. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversite öğrencisinin yaşamına son verdiği siyanürü alışveriş sitesinden aldığı ortaya çıktı
YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 19:59:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baga "Matematik tarihine önem verilmeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]