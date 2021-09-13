Bagaj halısının altından 700 bin liralık uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Denizli'ye çevre illerden yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştireceği istihbaratı üzerine şüpheli araç üzerine operasyon başlattı. Kent girişinde durdurulan araç sürücüsünü Narkotik timleri gözaltına aldı. Narkotik madde arama köpeği İsko'nun aracın bagaj kısmına tepki verdi. Görünürde boş olan bagaj bölümünde halının sökülmesiyle gerçek ortaya çıktı. bagaj halısının altına gizlenmiş halde yaklaşık 700 bin TL piyasa değerine sahip 1 kilo 700 gram metafetamin ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli 'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, kent girişinde şüpheli aracı durdurdu. Narkotik madde arama köpeği İsko'nun tepkisi üzerine aracın bagajında piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan 1,7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yaptı: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey