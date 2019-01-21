Son Dakika Haberleri: Bagaj Kapağı Açık Araçta, Taburede Oturarak Yolculuk Yaptı

Bagaj Kapağı Açık Araçta, Taburede Oturarak Yolculuk Yaptı

1 saat önce

ELAZIĞ'da, bagaj kapağı açık hafif ticari araçta taburede oturarak yolculuk yapan kişi, görenleri şaşırttı.

Bagaj Kapağı Açık Araçta, Taburede Oturarak Yolculuk Yaptı, System.String[]
ELAZIĞ'da, bagaj kapağı açık hafif ticari araçta taburede oturarak yolculuk yapan kişi, görenleri şaşırttı.

Kent merkezindeki Sanayi Mahallesi'nde bir kişi, bagaj kapağı açık hafif ticari araçta taburede oturarak yolculuk yaptı. Çevredekilerin tepki ve şaşkınlıkla izlediği kişi, bacak bacak üstüne atarak rahat tavırlarla yola devam etti. Araç bir süre sonra gözden kayboldu. Mermer taşınan araçtaki tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:15 Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel
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