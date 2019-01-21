Bagaj Kapağı Açık Araçta, Taburede Oturarak Yolculuk Yaptı
44 dakika önce
ELAZIĞ'da, bagaj kapağı açık hafif ticari araçta taburede oturarak yolculuk yapan kişi, görenleri şaşırttı.
ELAZIĞ'da, bagaj kapağı açık hafif ticari araçta taburede oturarak yolculuk yapan kişi, görenleri şaşırttı.
Kent merkezindeki Sanayi Mahallesi'nde bir kişi, bagaj kapağı açık hafif ticari araçta taburede oturarak yolculuk yaptı. Çevredekilerin tepki ve şaşkınlıkla izlediği kişi, bacak bacak üstüne atarak rahat tavırlarla yola devam etti. Araç
bir süre sonra gözden kayboldu. Mermer taşınan araçtaki tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:42 Kaynak: DHA
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