Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 sürücüsüne 20'şer yıl hapis istendi - Son Dakika

Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin de davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Ovacık ilçesinde geçen 15 Haziran günü yaşanan olayda, hayvanlarını otlatan Engin Eroğlu'na Ovacık- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün hareket halindeyken açık olan bagaj kapağı çarptı. Munzur Nehri'ne düşen Eroğlu'nun 19 gün sonra cansız bedeni bulundu.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, hayvanlarını otlatan Engin Eroğlu'na (28) bagaj kapağının çarpıp, Munzur Çayı 'na düşerek ölmesine neden olan otobüsün 2 şoförü hakkında 15'er yıldan 20'şer yıla kadir hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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