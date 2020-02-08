Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 sürücüsüne 20'şer yıl hapis istendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 sürücüsüne 20'şer yıl hapis istendi - Son Dakika

Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 sürücüsüne 20'şer yıl hapis istendi

6 saat önce

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, hayvanlarını otlatan Engin Eroğlu'na (28) bagaj kapağının çarpıp, Munzur Çayı'na düşerek ölmesine neden olan otobüsün 2 şoförü hakkında 15'er yıldan 20'şer yıla kadir hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 sürücüsüne 20'şer yıl hapis istendi, System.String[]

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, hayvanlarını otlatan Engin Eroğlu'na (28) bagaj kapağının çarpıp, Munzur Çayı'na düşerek ölmesine neden olan otobüsün 2 şoförü hakkında 15'er yıldan 20'şer yıla kadir hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ovacık ilçesinde geçen 15 Haziran günü yaşanan olayda, hayvanlarını otlatan Engin Eroğlu'na Ovacık- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün hareket halindeyken açık olan bagaj kapağı çarptı. Munzur Nehri'ne düşen Eroğlu'nun 19 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Acı olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı. Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuksuz otobüs sürücüleri Erdal Samoğlu ve Mesut İçyer hakkında 'görevden kaynaklanan yükümlülüğü yerine getirmeyerek, ihmal suretiyle kasten öldürme' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

'OTOBÜS SÜRÜCÜLERİ TUTUKLANMALI'

Tunceli Barosu'nda açıklama yapan Engin Eroğlu'nun ailesinin avukatı Barış Yıldırım, Erdal Samoğlu ve Mesut İçyer'in tutuklanmaları için taleplerini yenilediklerini söyledi. Yıldırım, "Anayasa'nın 19'uncu maddesi ve CMK'nın 100'üncü maddesi gereğince sanıkların tutuklanması gerekmektedir. Tutuklama talebini yeniledik. İki sürücünün tutuklanması için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurumuzu yaptık. Mahkeme henüz kararın açıklamadı. Soruşturma aşamasında da müteakip defalar sanıkların tutuklanması gerektiğini, soruşturmanın tutuklu yürütülmesi gerektiğini belirtmiştik. Suçun işlendiğini gösteren kuvvetli deliler iddianamede açıkça belirtilmiştir. Delillerin yok edilmesi, ortadan kaldırılması durumu mevcuttur bu nedenle haklarında dava açılan 2 otobüs sürücüsü derhal tutuklanmalıdır" dedi.

Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin de davanın takipçisi olacaklarını söyledi.


Tunceli, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık
Babası tarafından öldürülen Şeyma'nın ağabeyi konuştu: İzlediği videodaki kızı Şeyma sanmış Mağdur kadın avukat, sanık olarak gösterilince şok oldu Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:39:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 sürücüsüne 20'şer yıl hapis istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]