Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 sürücüsüne 20'şer yıl hapis istendi - Son Dakika

Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 sürücüsüne 20'şer yıl hapis istendi

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, hayvanlarını otlatan Engin Eroğlu'na (28) bagaj kapağının çarpıp, Munzur Çayı'na düşerek ölmesine neden olan otobüsün 2 şoförü hakkında 15'er yıldan 20'şer yıla kadir hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ovacık ilçesinde geçen 15 Haziran günü yaşanan olayda, hayvanlarını otlatan Engin Eroğlu'na Ovacık- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün hareket halindeyken açık olan bagaj kapağı çarptı. Munzur Nehri'ne düşen Eroğlu'nun 19 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Acı olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı. Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuksuz otobüs sürücüleri Erdal Samoğlu ve Mesut İçyer hakkında 'görevden kaynaklanan yükümlülüğü yerine getirmeyerek, ihmal suretiyle kasten öldürme' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

'OTOBÜS SÜRÜCÜLERİ TUTUKLANMALI'

Tunceli Barosu'nda açıklama yapan Engin Eroğlu'nun ailesinin avukatı Barış Yıldırım, Erdal Samoğlu ve Mesut İçyer'in tutuklanmaları için taleplerini yenilediklerini söyledi. Yıldırım, Anayasa'nın 19'uncu maddesi ve CMK'nın 100'üncü maddesi gereğince sanıkların tutuklanması gerekmektedir. Tutuklama talebini yeniledik. İki sürücünün tutuklanması için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurumuzu yaptık. Mahkeme henüz kararın açıklamadı. Soruşturma aşamasında da müteakip defalar sanıkların tutuklanması gerektiğini, soruşturmanın tutuklu yürütülmesi gerektiğini belirtmiştik. Suçun işlendiğini gösteren kuvvetli deliler iddianamede açıkça belirtilmiştir. Delillerin yok edilmesi, ortadan kaldırılması durumu mevcuttur bu nedenle haklarında dava açılan 2 otobüs sürücüsü derhal tutuklanmalıdır dedi.

Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin de davanın takipçisi olacaklarını söyledi.