Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 sürücüsüne 20'şer yıl hapis istendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 sürücüsüne 20'şer yıl hapis istendi - Son Dakika

Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 sürücüsüne 20'şer yıl hapis istendi

14 dakika önce

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, hayvanlarını otlatan Engin Eroğlu'na (28) bagaj kapağının çarpıp, Munzur Çayı'na düşerek ölmesine neden olan otobüsün 2 şoförü hakkında 15'er yıldan 20'şer yıla kadir hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 sürücüsüne 20'şer yıl hapis istendi, System.String[]

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, hayvanlarını otlatan Engin Eroğlu'na (28) bagaj kapağının çarpıp, Munzur Çayı'na düşerek ölmesine neden olan otobüsün 2 şoförü hakkında 15'er yıldan 20'şer yıla kadir hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ovacık ilçesinde geçen 15 Haziran günü yaşanan olayda, hayvanlarını otlatan Engin Eroğlu'na Ovacık- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün hareket halindeyken açık olan bagaj kapağı çarptı. Munzur Nehri'ne düşen Eroğlu'nun 19 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Acı olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı. Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuksuz otobüs sürücüleri Erdal Samoğlu ve Mesut İçyer hakkında 'görevden kaynaklanan yükümlülüğü yerine getirmeyerek, ihmal suretiyle kasten öldürme' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

'OTOBÜS SÜRÜCÜLERİ TUTUKLANMALI'

Tunceli Barosu'nda açıklama yapan Engin Eroğlu'nun ailesinin avukatı Barış Yıldırım, Erdal Samoğlu ve Mesut İçyer'in tutuklanmaları için taleplerini yenilediklerini söyledi. Yıldırım, Anayasa'nın 19'uncu maddesi ve CMK'nın 100'üncü maddesi gereğince sanıkların tutuklanması gerekmektedir. Tutuklama talebini yeniledik. İki sürücünün tutuklanması için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurumuzu yaptık. Mahkeme henüz kararın açıklamadı. Soruşturma aşamasında da müteakip defalar sanıkların tutuklanması gerektiğini, soruşturmanın tutuklu yürütülmesi gerektiğini belirtmiştik. Suçun işlendiğini gösteren kuvvetli deliler iddianamede açıkça belirtilmiştir. Delillerin yok edilmesi, ortadan kaldırılması durumu mevcuttur bu nedenle haklarında dava açılan 2 otobüs sürücüsü derhal tutuklanmalıdır dedi.

Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin de davanın takipçisi olacaklarını söyledi.


Tunceli, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

500 bin TL ödülle aranan teröristin öldürüldükten sonraki görüntüleri çıktı
Türkiye'ye yapılan siber saldırıları anlık olarak tespit edip bertaraf eden kurumun açılışını Erdoğan yapacak Bursa'da mağaza açılışı nedeniyle yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu Son dakika: Tayland'da silahlı saldırı! Asker ateş açtı: En az 10 ölü

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 16:15:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 sürücüsüne 20'şer yıl hapis istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]