Bagajda 1000 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
55 dakika önce
İZMİT'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, pazarda gümrük kaçağı sigara satmak isteyen B.D. yakalandı.
İZMİT'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, pazarda gümrük kaçağı sigara satmak isteyen B.D. yakalandı. Jandarma
, hafif ticari aracın bagajında ele geçirilen 1000 paket kaçak sigaraya el koydu. Kocaeli
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.D.'nin aracında taşıdığı gümrük kaçağı sigaraları Körfez
Mahallesi'ndeki halk pazarında satacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, aracı takibe alarak, bir süre sonra durdurdu. Hafif ticari aracın bagajında bulunan 1000 paket kaçak sigaraya el koyuldu. Sigaraları semt pazarında satmak istediği belirlenen B.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:24 Kaynak: DHA
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