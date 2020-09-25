Bagajda motosiklet ve yolcu taşıyan sürücüye bin 719 TL para cezası - Son Dakika

Konya'da otomobilin bagajında motosiklet ve yolcu taşıyan sürücüye bin 719 TL para cezası uygulandı. Belgeleri eksik olduğu tespit edilen otomobil trafikten men edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin bagaj kısmında motosiklet ve yolcu taşıdığına dair görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine otomobili ve sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlattı. Ekipler yapılan çalışma sonrası otomobilin sürücüsünü belirledi. Sürücüye çeşitli maddelerden bin 719 TL para cezası kesilirken, belgeleri eksik olduğu anlaşılan otomobil trafikten men edildi.