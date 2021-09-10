MERSİN'DE BAGAJDA PLASTİK SANDALYEDE YOLCULUK - Son Dakika

MERSİN'DE BAGAJDA PLASTİK SANDALYEDE YOLCULUK

MERSİN'de 6 kişinin plastik sandalyelerde bagajda yolculuk yaptığı hafif ticari araç trafikten men edilirken, sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

MERSİN'de 6 kişinin plastik sandalyelerde bagajda yolculuk yaptığı hafif ticari araç trafikten men edilirken, sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılık olarak tabir edilen mevzuata aykırı, yetkisiz, izinsiz taşımacılığa karşı denetim yaptı. Kontrollerde durdurulan hafif ticari araç içerisindeki manzara ekipleri şaşırttı. Aracın bagaj kısmında 6 kişinin plastik sandalyelere oturarak yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Araç trafikten men edilirken kanuna aykırı taşımacılık yapan araç sahibine cezai işlem uyguladı. Denetimlerde korsan taşımacılık yapan 53 araç da trafikten men edildi.

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