Bagajda taşınan köpek barınağa teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bagajda taşınan köpek barınağa teslim edildi

08.06.2022 09:50

Bagajda taşınan köpek barınağa teslim edildi Sahibine hayvana kötü muameleden 2 bin 43 lira para cezası uygulandı Adana'da 40 derece sıcaklıkta sahibi tarafından bagajda taşınan köpek polis tarafından alınıp barınağa teslim edildi.

Bagajda taşınan köpek barınağa teslim edildi

Sahibine hayvana kötü muameleden 2 bin 43 lira para cezası uygulandı

ADANA - Adana'da 40 derece sıcaklıkta sahibi tarafından bagajda taşınan köpek polis tarafından alınıp barınağa teslim edildi. Sahibine, hayvana kötü muameleden 2 bin 43 lira para cezası uygulandı.

Olay, 2 Haziran günü D-400 karayolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. Bir kişinin 40 derece sıcaklıkta otomobilin bagajına köpeği bağlayarak yolculuk yapması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünü bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis otomobilin plakasından sahibine ulaştı. Köpeği bagajda taşıyan kişinin Hüseyin Y. olduğunu belirleyen polis şahsın adresini de tespit edip baskın yaptı. Yapılan baskında polis köpeğe el koydu. Belediye yetkilileri tarafından alınan köpek kötü muamele gördüğü gerekçesiyle barınağa götürüldü. Hüseyin Y.'ye de hayvana kötü muamele yapmaktan 2 bin 43 lira para cezası uygulandı. Hüseyin Y.'nin ifadesinde oğlunun köpeği sokaktan bulup sahiplendiğini belirterek, "Köpek biraz hareketliydi durmuyordu. Onun için köpeği köye götürüyordum. Otomobilde astım hastası ve alerjisi olan vardı o nedenle köpeği bagaja koydum. Köpeğe kötü muamele yapmak gibi bir niyetim yoktu. Biz bu köpeği sokaktan alıp sahiplendik. Onu çok seviyoruz" dediği öğrenildi.

Bagajda taşınan köpek barınağa teslim edildi
Bagajda taşınan köpek barınağa teslim edildi
Bagajda taşınan köpek barınağa teslim edildi
Bagajda taşınan köpek barınağa teslim edildi

YORUMLAR
500
500'ü aşkın köpeğe barınakta bakan 'İnci anne' hayırseverlerden yardım istiyor 500'ü aşkın köpeğe barınakta bakan 'İnci anne' hayırseverlerden yardım istiyor Polen Tuzaklı Arı Kovanları, Kırşehir Arıcılar Birliği'ne Teslim Edildi Polen Tuzaklı Arı Kovanları, Kırşehir Arıcılar Birliği'ne Teslim Edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bagajda taşınan köpek barınağa teslim edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:55 Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
09:49 İran'da facia! Yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:07 Survivor All Star'a Evrim Keklik adaya veda etti
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
09:02 NATO üyelikleri teröre verdikleri destek sebebiyle ret yemişti! Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart
08:49 Güldür Güldür ekibi şimdi de altılı masa liderlerini taklit etti
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 10:15:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bagajda taşınan köpek barınağa teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement