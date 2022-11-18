Bagajdaki garipliği fark edenler hemen kayda aldı! Bu görüntü, taksi şoförüne 1861 TL ceza kestirdi - Son Dakika
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Bagajdaki garipliği fark edenler hemen kayda aldı! Bu görüntü, taksi şoförüne 1861 TL ceza kestirdi

18.11.2022 11:51

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kapağı kapanmayınca eşyalarla birlikte taksinin bagajında yolculuk eden kişi, kameraya kaydedildi. Tepki toplayan yolculuğa izin veren taksi şoförüne 1861 TL ceza kesildi.

Osmangazi'de arkadaşları ile bindiği taksiye eşyalarını yerleştiren kişi, kapak kapanmayınca bagajda yolculuk yaptı. Bagajda eşyaları tutarak giden kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

1861 TL CEZA KESİLDİ

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü D.A.'ya, 'araç dışında yolcu bindirmek' ve 'bagaj kapısının açık tutulması' suçlarından toplam 1861 TL ceza kesti.

İşte o anlara ilişkin görüntüler;

Bagajda yolculuğa 1861 TL ceza
Bagajda yolculuğa 1861 TL ceza
Bagajda yolculuğa 1861 TL ceza
Kaynak: DHA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bagajdaki garipliği fark edenler hemen kayda aldı! Bu görüntü, taksi şoförüne 1861 TL ceza kestirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bagajdaki garipliği fark edenler hemen kayda aldı! Bu görüntü, taksi şoförüne 1861 TL ceza kestirdi - Son Dakika
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