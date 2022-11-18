Osmangazi 'de arkadaşları ile bindiği taksiye eşyalarını yerleştiren kişi, kapak kapanmayınca bagajda yolculuk yaptı. Bagajda eşyaları tutarak giden kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bagajdaki garipliği fark edenler hemen kayda aldı! Bu görüntü, taksi şoförüne 1861 TL ceza kestirdi - Son Dakika

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