Bagajdaki 3,5 kilo esrarla yakalanan otomobil sürücüsü adliyede (2) - Son Dakika

Bagajdaki 3,5 kilo esrarla yakalanan otomobil sürücüsü adliyede (2)
SERBEST KALDIBolu'da, otomobilin bagajına gizlenen 3 kilo 550 gram esrarla yakalanıp, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen H.A. (45), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SERBEST KALDI
Bolu'da, otomobilin bagajına gizlenen 3 kilo 550 gram esrarla yakalanıp, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen H.A. (45), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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