Son Dakika Haberleri: Bagajdaki krikoyu alıp, otomobilin dört lastiğini çaldılar
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Bagajdaki krikoyu alıp, otomobilin dört lastiğini çaldılar

1 saat önce

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki otomobilin 4 lastiğini çaldı.

Bagajdaki krikoyu alıp, otomobilin dört lastiğini çaldılar, System.String[]
ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki otomobilin 4 lastiğini çaldı. Şüphelilerin otomobilin bagaj kapağının kilidini patlatıp, aracın kendi krikosuyla hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.
Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76008 sokakta meydana geldi. Bir güvenlik sistemi şirketinde çalışan Muhammet Mustafa Türel (23), sabah uyanıp, evinin penceresinden dışarı baktığında park halindeki otomobilinin 4 lastiğinin üzerinde olmadığını fark etti. Otomobilinin yanına geldiğinde lastiklerinin çalındığını fark eden Türel, durumu polise bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede hırsızlık şüphelilerinin önce otomobilin bagaj kilidini patlattığını, ardından da lastikleri çaldığını tespit etti. Otomobili yaklaşık iki ay önce aldığını belirten Türel, "Akşam saat 20.30'da işten geldim ve aracı park ettim. Sabah pencereleri kapatmak için baktığım zaman bu şekildeydi araç. Gelip, kontrolünü yaptığımda yapabileceğim bir şey yoktu" dedi. Hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

- Adana
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:14 Kaynak: DHA
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