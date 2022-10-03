Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Kale Yolu Caddesi'nde meydana geldi. E.B. isimli sürücü, otomobilinin bagajında yanar vaziyette olan mangal kömürüyle seyrederken dumanların yükseldiğini fark etti. Durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle mangal kömürü bagajdan çıkarılarak soğutma çalışması yapıldı. - VAN

Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bagajdaki mangal kömürü az daha otomobili yakıyordu - Son Dakika

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