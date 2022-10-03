Bagajdaki mangal kömürü az daha otomobili yakıyordu - Son Dakika
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Bagajdaki mangal kömürü az daha otomobili yakıyordu

03.10.2022 16:24
Bagajdaki mangal kömürü az daha otomobili yakıyordu

Van'ın İpekyolu ilçesinde bagajında yanar vaziyette mangal kömürü bulunan seyir halindeki otomobil az daha yanıyordu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bagajında yanar vaziyette mangal kömürü bulunan seyir halindeki otomobil az daha yanıyordu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Kale Yolu Caddesi'nde meydana geldi. E.B. isimli sürücü, otomobilinin bagajında yanar vaziyette olan mangal kömürüyle seyrederken dumanların yükseldiğini fark etti. Durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle mangal kömürü bagajdan çıkarılarak soğutma çalışması yapıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bagajdaki mangal kömürü az daha otomobili yakıyordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bagajdaki mangal kömürü az daha otomobili yakıyordu - Son Dakika
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