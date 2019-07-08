Son Dakika Haberleri: Bagajdan Roma dönemine ait kadın heykeli çıktı
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Bagajdan Roma dönemine ait kadın heykeli çıktı

1 saat önce

DENİZLİ'de polis tarafından durdurulan otomobillin bagajında Roma dönemine ait '3 başlı kadın' heykeli bulundu.

Bagajdan Roma dönemine ait kadın heykeli çıktı, System.String[]
DENİZLİ'de polis tarafından durdurulan otomobillin bagajında  Roma dönemine ait '3 başlı kadın' heykeli bulundu. 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerindeki tarihi eseri satmaya çalışan 4 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, durdurulup arandı. Araçta yapılan aramada, bagaj bölümünde '3 başlı kadın' heykeli bulundu. 4 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen eser ise incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Arkeologlar tarafından incelenen tarihi eserin, Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.
İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:52 Kaynak: DHA
Denizli, Polis, Roma, Güncel
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