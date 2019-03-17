Bagajdan Sarkan Bir Çift Bacak Görenler Şaşırdı

Bagajdan sarkan bir çift bacak görenler şaşırdı Otomobilin bagajında dışarı sarkan bir çift bacak görenler hemen telefonlarına sarıldıOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin bagaj kısmından bacakları dışarı sarkmış şekilde yolculuk yapan kişiyi görenler hem korktu hem şaşırdı.

Bagajdan sarkan bir çift bacak görenler şaşırdı

Otomobilin bagajında dışarı sarkan bir çift bacak görenler hemen telefonlarına sarıldı



OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin bagaj kısmından bacakları dışarı sarkmış şekilde yolculuk yapan kişiyi görenler hem korktu hem şaşırdı.

Kadirli'de şehrin en işlek caddesi olan Andırın Caddesi üzerinde bir otomobilin bagaj kısmından bacakları dışarı şekilde sarkmış kişiyi görenler hemen telefonlarına sarıldı. Kafası ve gövdesi otomobilin bagajında bacakları ise otomobilin dışına sarkmış kişi otomobil ile kilometrelerce bu şekilde yolculuk yaptı. Önce hareketsiz şekilde duran bacaklar daha sonra hareket edince arkadan gelen diğer araçlarda bulunanlarda rahat bir nefes aldı. Bagajdaki bacakların ilginç yolculuğu ise bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

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