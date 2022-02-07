Bagajı ve tavanı odun yüklü otomobille tehlikeli yolculuk - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, otomobil sürücüsünün, açık bagajında ve tavanındaki odunlarla tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır- Elazığ yolunda, seyir halindeki otomobili görenler şaşırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin açık bagajında ve tavanında ince iple bağlanmış odunlar görüldü. Trafik ve çevredekiler için tehlike oluşturan otomobilin sürücüsü, diğer sürücüler tarafından korna çalınarak uyarıldı. Sürücü ise kimseye aldırış etmeden yoluna devam ederek, bir süre sonra gözden kayboldu.