Üye Girişi
Bagajı ve tavanı odun yüklü otomobille tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Bagajı ve tavanı odun yüklü otomobille tehlikeli yolculuk

07.02.2022 14:24
Bagajı ve tavanı odun yüklü otomobille tehlikeli yolculuk

DİYARBAKIR'da, otomobil sürücüsünün, açık bagajında ve tavanındaki odunlarla tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da, otomobil sürücüsünün, açık bagajında ve tavanındaki odunlarla tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır- Elazığ yolunda, seyir halindeki otomobili görenler şaşırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin açık bagajında ve tavanında ince iple bağlanmış odunlar görüldü. Trafik ve çevredekiler için tehlike oluşturan otomobilin sürücüsü, diğer sürücüler tarafından korna çalınarak uyarıldı. Sürücü ise kimseye aldırış etmeden yoluna devam ederek, bir süre sonra gözden kayboldu.


Bagajı ve tavanı odun yüklü otomobille tehlikeli yolculuk
Bagajı ve tavanı odun yüklü otomobille tehlikeli yolculuk
YORUMLAR
500

Diyarbakır, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bagajı ve tavanı odun yüklü otomobille tehlikeli yolculuk - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:15 Doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı! Patlama sesleri korkuttu
14:10 Prof. Naci Görür uyardı: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor
14:06 Ronaldo instagram'da ulaşılması zor rekora mührünü vurdu!
10:53 60 yaşında rap yapmaya başlayan Düzceli Mehmet Zeki: Müzik dünyasının "Met Amca"sı
14:02 Son Dakika: Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi!
13:56 Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu
13:56 Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı!
13:50 İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi
13:33 Tilkiler 10 metrelik kuyuya düştü! 3 saat sonra kurtarıldı
13:34 İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajı yaptı! Güvercinler kurtulamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 14:30:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bagajı ve tavanı odun yüklü otomobille tehlikeli yolculuk - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement