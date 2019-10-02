Bagajında yolcu taşıyan sürücü ehliyetsiz çıktı
1 saat önce
ISPARTA'da kapağı yarı açık bagajında yolcu taşıyan otomobil, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:40 Kaynak: DHA
ISPARTA'da kapağı yarı açık bagajında yolcu taşıyan otomobil, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisin izini sürerek yakaladığı otomobil sürücüsü, ehliyetsiz çıktı.
27 Eylül
günü Eğirdir- Gelendost
Karayolu'nda seyreden bir otomobilin kapağı yarı açık bagajında insan taşındığı, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen trafik polisi, aracın izini sürdü. Plakasından sürücüsünün kimliği tespit edilen 32 YU 025 plakalı beyaz renkli otomobil dün sabah Gelendost'a bağlı Bağıllı
köyü yakınlarında durduruldu. Yapılan kontrollerde içerisinde fazla sayıda yolcu bulunduğu belirlenen otomobilin kimliği açıklanmayan sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
Ehliyetsiz sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'emniyet kemeri takmamak', 'araca fazla yolcu bindirmek' ve 'araç muayenesi yaptırmamak' suçlarından cezası kesildi. Araç
da trafikten men edildi.
Ahtapot, tavşanı yerken görüntülendi Çanakkale ahtapotu tavşan yerken görüntüledi, gözlerine inanamadı Dünya genelinde kesinti sorunu yaşayan Twitter'dan açıklama geldi Canlı yayında evli adamla birlikte olduğunu söyleyen izleyicinin anlatıkları sunucunun ağzını açık bıraktı