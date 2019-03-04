Son Dakika Haberleri: Bagajındaki Yangın Söndürücü Sayesinde Aracını Yanmaktan Kurtardı

Bagajındaki Yangın Söndürücü Sayesinde Aracını Yanmaktan Kurtardı

51 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobilinin motor kısmında çıkan yangına bagajındaki yangın söndürücü ile müdahale eden sürücü, aracını yanmaktan kurtardı.

Bagajındaki Yangın Söndürücü Sayesinde Aracını Yanmaktan Kurtardı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobilinin motor kısmında çıkan yangına bagajındaki yangın söndürücü ile müdahale eden sürücü, aracını yanmaktan kurtardı. Yangın ve müdahale anları ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 PE 716 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Aracından duman çıktığını gören sürücü, hemen bagajdaki yangın söndürme tüpünü aldı. Yangına müdahale etmek için otomobilin kaputunun açılmasıyla birlikte motor bölümünden alevler yükseldi. Sürücü, yangın söndürücü ile alevlere müdahale etti. Sürücünün müdahalesi, alevlerin kontrol alınmasını sağlarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde soğutma çalışması yaparak alevlerin aracın diğer bölümlere ulaşmasını engelledi.

Yangın sonucunda araçta maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:15 Kaynak: İHA

Elbistan, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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