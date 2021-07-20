Bodrum'a İstanbul üzerinden aktarma yaparak gelen Süreyya Yalçın ve Ozan Baran, havaalanından akşam saatlerinde el ele ayrıldı.
Çift, özel eşyalarının bulunduğu bavulu bindikleri VIP araca taşıttı. Geride kalan 45 bavul ise ayrı bir arabaya yüklendi.
Bagaj işlemleri toplamda 2 saat sürdü. Çiftin yardımcıları, bavulların tümünü araca sığdırmakta zorluk çekti.
Kaynak: Hürriyet
Son Dakika › Magazin › Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi - Son Dakika Magazin