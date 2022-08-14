Bağlar Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Bağlar Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor

14.08.2022 16:04
Bağlar Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor

Bağalar Belediyesi merkez ve kırsal mahallere yeni yollar kazandırıyor, sokaklara parke taşı döşüyor.

Bağalar Belediyesi merkez ve kırsal mahallere yeni yollar kazandırıyor, sokaklara parke taşı döşüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsalda iki mahallede yeni yapıların inşa edildiği bölgelere yeni ulaşım noktaları kazandırdı, merkezde de iki mahallede kullanılamaz hale gelen kaldırım ve ara sokaklara parke taşı döşedi.

Tokluca ve Topraktaş mahallelerinde iki yeni yol yapılarak ulaşıma açıldı. Merkezde ise 5 Nisan ve Bağcılar mahallelerindeki ara sokak ve kaldırımlar onarımdan geçirildi, bozulan parke taşları yenilendi. Bazı sokaklara ilk kez kaldırım ve parke taşı döşenerek yaya geçitleri konforlu hale getirildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yol çalışmalarının sürdüğü ilçede esnaf ve aile ziyaretlerini de sürdürüyor.

Esnafı ziyaret ederek talep ve önerileri dinleyen Beyoğlu, gelen taleplerin karşılanması için ilgili birimlere talimat verdi.

Şeyh Şamil ve Yunus Emre mahallelerinde bazı aileleri ziyaret eden Beyoğlu, mağduriyet yaşayan iki ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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