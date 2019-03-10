Son Dakika Haberleri: Bağarası Deve Güreşlerinde Özlem Çerçioğlu'na Yoğun İlgi

Bağarası Deve Güreşlerinde Özlem Çerçioğlu'na Yoğun İlgi

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Bağarası'nda düzenlenen Bağarası Deve Güreşleri'ne izledi.

Bağarası Deve Güreşlerinde Özlem Çerçioğlu'na Yoğun İlgi, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Bağarası'nda düzenlenen Bağarası Deve Güreşleri'ne izledi.

Başkan Tuncel'in yanı sıra CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya, CHP Söke İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalkılıç, Burunköy Muhtarı Muharrem Kaçar'ın eşlik ettiği Başkan Çerçioğlu'nu desteklemek için Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ve oda yönetimi de güreş alanına geldi.

Başkan Tuncel ve beraberindeki heyetle güreş alanına inerek vatandaşları selamlayan Başkan Çerçioğlu'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen güreşleri izlemekten ve bu Yörük geleneğini yaşatıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, kazanan pehlivan develerin sahiplerine kupalarını da verdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:41 Kaynak: İHA

Aydın, Söke, Bağarası, Özlem Çerçioğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Teröristlerce Tokatlanan Belediye Başkanı" Dediği Kişi HDP'li Baydemir Çıktı Yeni Parti İddiaları ile Gündeme Gelen Gül ve Davutoğlu Ekrana Çıktı

157 Kişiye Mezar Olan Uçağın Çakıldığı Yerden İlk Görüntü Geldi İzmir'de, Baltayla Vapura Binen Saldırgan Panik Yarattı: İstanbul'a Gideceksiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 17:10:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağarası Deve Güreşlerinde Özlem Çerçioğlu'na Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]