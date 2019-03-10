Bağarası Deve Güreşlerinde Özlem Çerçioğlu'na Yoğun İlgi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Bağarası'nda düzenlenen Bağarası Deve Güreşleri'ne izledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Bağarası'nda düzenlenen Bağarası Deve Güreşleri'ne izledi.



Başkan Tuncel'in yanı sıra CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya, CHP Söke İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalkılıç, Burunköy Muhtarı Muharrem Kaçar'ın eşlik ettiği Başkan Çerçioğlu'nu desteklemek için Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ve oda yönetimi de güreş alanına geldi.



Başkan Tuncel ve beraberindeki heyetle güreş alanına inerek vatandaşları selamlayan Başkan Çerçioğlu'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.



Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen güreşleri izlemekten ve bu Yörük geleneğini yaşatıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, kazanan pehlivan develerin sahiplerine kupalarını da verdi. - AYDIN

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