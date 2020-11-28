Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı - Son Dakika

Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı

28.11.2020 22:50
Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesinde, 20 yıl belediye binası olarak hizmet veren, Bağarası Belediyesi'nin Foça Belediyesi ile birleştirilmesinden sonra 7 yıl öğrenci yurdu olarak kullanılan bina 30 Ekim'de meydana gelen depremde ağır hasar aldığı gerekçesiyle yıkıldı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, 20 yıl belediye binası olarak hizmet veren, Bağarası Belediyesi'nin Foça Belediyesi ile birleştirilmesinden sonra 7 yıl öğrenci yurdu olarak kullanılan bina 30 Ekim'de meydana gelen depremde ağır hasar aldığı gerekçesiyle yıkıldı. Yetkililer yıkılan bina yerine bina yapılmayacağını yeşil alan olarak kullanılacağını belirtirken, Bağarası'nın ilk Belediye Başkanı Ercan Yüksektepe bölgede ranta yönelik düzenlemeler yapılacağına dair duyumlar aldığını söyleyerek yıkıma tepki gösterdi.

Foça ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki kırsal Bağarası Mahallesi'nde yol üzerinde bulunan 3 katlı eski belediye binası bugün yıkıldı. Yıkım için çevrede güvenlik önlemleri alınırken, bir iş makinesi gün boyu çalıştı. İçinde 40 öğrencinin barınabildiği yurt odaları, muhtarlıklar, bazı STK'ların büroları ve dükkanların yer aldığı bina akşam saatlerinde yıkıldı. Öte yandan, Foça Belediyesi yetkilileri İzmir Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Foça Kaymakamlığı'nın mahallinde ilan edilmek üzere tebliğ ettiği yazılarında binanın ağır hasarlı olduğunun belirtildiğini ve bu nedenle yıkıldığını açıkladı.

'NERON YAKIYORDU FATİH YIKIYOR DİYORLAR'Bağarası'nın belediye statüsü kazandığı 1989 yılında  ilk belediye başkanı olarak seçilen ve 1990 yılında binanın yapılmasını sağlayan Ercan Yüksektepe ise yıkıma şüpheli yaklaştığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bağarası 1933 yılında köy statüsü kazandı,1989 yılında da belediye oldu. İlk belediye başkanlığını ben kazandım. Binaya ihtiyacımız vardı. Belediyeyi yönetecek yerimiz yoktu. Dükkan sıkıntısı da çekiyordu Bağarası. 1990 yılında burayı imece usulü yaptık. Mimar Mühendisi Suat Yılmaz'dı. Herkesin imeceusülü katkıları ile yapıldı. Rahmetli Kemal Usta meclis üyemizdi ustalığını yaptı. Atilla Yıldırım elektrik şebekelerini döşedi. Emeği geçenler sağolsun, bu binayı hayata geçirdik. Bağarası'nın bir simgesiydi. Bağarası belediyesi 15-20 yıl buradan yönetildi. Bunun haricinde binada birtakım Sivil Toplum Örgütleri, çiftçi kuruluşları vardı. Örneğin Ziraat Odası, Süt Üreticileri Birliği, Foça Kalkınma Kooperatifi ve GEMA Vakfı burada hizmet veriyordu. Bir seneye yakın bir zamandır, biz binaya rapor aldık. Burası depreme dayanıklı değil, dedikoduları başladı. Bu deprem de üzerine tuz biber geldi ve hemen yıktılar. Raporu görelim dedik göstermediler. Ama bundan eminim ki bundan çok daha çürük bina var Foça'da. Bilhassa Foça Belediye Binası yıkılmak üzere. Altına destek konularak yaşıyorlar orada. Onları ellemiyorlar, ne hikmetse burasını ellediler. Bazı dedikodular var, bazı rantlar geliştirilmiş. İmar tadilatları yapacaklarmış. Yeşil alanı yıkılan binanın yerine kaydıracaklarını söylüyorlar. Zaman içinde yaşayıp göreceğiz. Neron yakıyordu Fatih yıkıyor diyorlar. Bizim partimizin insanı, desteklediğimiz adamın böyle yapmaması lazımdı"


Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı
Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı
Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı
Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı
Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı
Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı
Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı
Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı
Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı
Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı
Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı
Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı
Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı

Güvenlik Önlemleri, Bağarası, Ekim, Foça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Risk devam ediyor Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi İstanbul'da resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçiliyor Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, tam karantina tedbirlerini içeren genelgeyi yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, tam karantina tedbirlerini içeren genelgeyi yalanladı         
22:30
Domuz avına giden talihsiz adam, arkadaşının tüfeğinden çıkan merminin hedefi oldu Domuz avına giden talihsiz adam, arkadaşının tüfeğinden çıkan merminin hedefi oldu         
21:57
Kısıtlamada kontrolden kaçan alkollü sürücü, yakalanınca polislere Kısıtlamada kontrolden kaçan alkollü sürücü, yakalanınca polislere "Ben size ölürüm" diyerek af diledi         
21:31
Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti         
21:07
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın penaltısıyla ilgili olay sözler: Futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın penaltısıyla ilgili olay sözler: Futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar         
20:10
Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi         
19:25
Partilere katılıp Partilere katılıp "Abartmayın" diyen sunucu Buse İskenderoğlu, koronavirüse yakalandı         
19:07
Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi         
17:11
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 23:06:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça'da yeni tartışma başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei