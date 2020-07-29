Bağarası'nın kitapsever kahvehanecisine Söke Belediyesi'nden destek - Son Dakika

Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde kahvehane işletmecisi Kerem Birdal, mekanında oluşturduğu kütüphaneye Bağarası Mahallesi'nin şehidi Oğuz Arslan'ın adını verdi. Kitapsever kahveciye Söke Belediyesi topladığı kitaplarla destek verdi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla kolilenen çok sayıda kitap, kahvehane işletmecisi Kerem Birdal'a teslim edildi. Söke Belediye Başkan Danışmanı Melda Keskin ve Bağarası Mahalle Muhtarı Esat Arıcı'nın da bulunduğu kitapların teslimi sırasında; çevredeki mahalle sakini çocuklar kütüphaneye koştu.

Kahvehane müşterilerinin kitap okumaya ilgisinin her geçen gün arttığına dikkat çeken işletmeci Kerem Birdal; "Hem şehidimizin adının yaşatılması hem de kahvehanede kitap okuma alışkanlığının artması için oluşturduğum kütüphaneye katkılarından dolayı Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'e çok teşekkür ediyorum. Kitap sayısının artması için kitapseverlerin katkılarını bekliyoruz" dedi. - AYDIN