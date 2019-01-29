Bağarasıspor Sessiz Sedasız Şampiyonluğa Dayandı

Bağarasıspor 31 Ocak 2019 Perşembe günü sahasında oynayacağı erteleme maçında rakibi Türkelli Spor'u yenerek zaferini ilan etmeye hazırlanıyor.

FİNALPERŞEMBE GÜNÜ SAAT 15.00'TE BAĞARASI'NDA

Geçtiğimiz sezon ikinci amatör kümeden 1.kümeye yükselen, kadrosunu büyük ölçüde koruyarak bu yılda bir üst lige çıkmanın eşiğine gelen Foça Belediyesi Bağarasıspor teknik sorumlusu Deniz Kara öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi. Kısıtlı imkanlara rağmen forma aşkıyla oynayan Bağarası'nın gençlerinin 31 Ocak 2019 Perşembe günü Saat 15.00'te Bağarası 80.Yıl sahası'nda Türkellispor ile oynayacağı erteleme maçının final niteliği taşıdığını belirten Deniz Kara, Foçalı tüm sporseverleri desteğe çağırdı.

Deniz Kara; "Lig programına göre bundan sonra kalan son maçımızı komşu Gerenköy ile yapacaktık. Gerenköy takımının ligden çekilmesi nedeniyle Türkelli maçını kazanmamız bir hafta kala şampiyonluğu ilan etmemiz anlamına geliyor. Bizim için büyük final anlamına gelen,iki yılda iki küme atlamamızı sağlayacak ikinci şampiyonluk sevincimizi taraftarımız ve sporseverlerle birlikte yaşamak istiyoruz. Foça'yı Süper Amatör Lig'te temsil edecek ikinci takım olma yolunda son 90 dakikayı birlikte geçmek istiyoruz" dedi.