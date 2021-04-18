Bağatar "Yalova'ya 4 mevsim turist gelecek" - Son Dakika

Bağatar "Yalova'ya 4 mevsim turist gelecek"

18.04.2021 16:51
Bağatar

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Termal'de yapılacak olan ihalelerin ardından Yalova'nın 4 mevsim turist ağırlayacak kent haline dönüşeceğini söyledi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Termal'de yapılacak olan ihalelerin ardından Yalova'nın 4 mevsim turist ağırlayacak kent haline dönüşeceğini söyledi.

Termal Turizm Tahsis Alanları hakkında bilgilendirme yapan AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un talimatı ile Termal bölgesindeki arazilerin ihaleye çıkarılacağını belirtti. Haziran ve Eylül aylarında yapılacak ihalelerin ardından bölgede ciddi bir canlanma olacağını ifade eden Bağatar "İhale aşamasına geçmiş olmamız Yalova Turizmi adına olumlu bir gelişme oldu. Termal ilçemizi ve ilimizi tüm dünyada bir marka haline getirecek turizm yatırımlarının yapılabilmesi için Haziran ve Ekim ayları arasında ihaleye çıkılacak. Toplamda bin 100 dönüm olan turizm tahsis alanlarının Haziran ve Ekim ayları arasında 400 dönümü parçalar halinde ihaleye çıkarılacaktır. İhaleyi Turizm Bakanlığımız yapacaktır. Termal ilçemizin doğal yapısına zarar vermeden 0,30 emsal ile yapılacak otellerin yüksek katlı olmamasına özen göstereceğiz. Bu projenin hayata geçmesi ile birlikte inşallah ilimiz çok büyük bir turizm kalkınma hamlesini hayata geçirecektir" dedi.

Yalova'da termal turizminin iyi noktada olduğunu ancak kaliteli otel ve yatak kapasitesi yetersizliği olduğuna vurgu yapan İl Başkanı Bağatar, "Bu projemiz ile termal turizmi yanında yetersiz yatak kapasitesi sebebiyle gelişmemiş olan kongre, seminer, doğa ve spor turizmi hizmetlerinde de otel kalitesini ve yatak kapasitesini arttırmak suretiyle ilimizi cazip hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu İhaleler sonrasında ilimize gelecek çok sayıda 5 yıldızlı otelin kongre ve seminer turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, doğa turizmi ve termal turizmi gibi birçok yerli ve yabancı turist kitlesine hitap etmesini hedeflemekteyiz. Termal, kongre, seminer, sağlık, doğa ve spor turizmi olarak turizm hizmet alanlarımızı çeşitlendirmek suretiyle 4 mevsim ilimize turist gelmesini sağlamak bir diğer önemli hedefimizdir. Termal su kaynakları, doğası ve sahilleri ile turizme çok elverişli olan ilimiz ülke nüfusunun yaklaşık 4'te 1'ini barındıran İstanbul, Bursa ve İzmit illerimize 45 dakika mesafede olması ile de yerli turist açısından çok avantajlı bir konumdadır. Turizm tahsis alanları projemiz bu müşteri potansiyelini ilimize daha çok çekme noktasında büyük bir avantaj sağlayacak. İlimize daha çok yabancı turist çekme noktasında da çalışmalarımız olacak. İlimizdeki sahil turizmini kalkındırma ve ayrıca tüm ilçelerimizde turizmi kalkındırma noktasında da çalışmalarımız devam etmektedir. Turizm tahsis alanları projemiz ile ilimizin turizm kenti olmasını sağlamak en büyük hedefimizdir. Ayrıca bacasız sanayi olarak adlandırılan Turizm, hizmet sektörü olması sebebiyle istihdam yoğun ve ekonomik getirisi yüksek bir sektördür. Turizmi kalkındırdığımız noktada ilimizin tanıtımının yanında ilimizdeki istihdama ve ekonomik canlanmaya çok büyük katkı sunmasını hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Bağatar Yalova'ya 4 mevsim turist gelecek

AK Parti, Termal, turist, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağatar 'Yalova'ya 4 mevsim turist gelecek' - Son Dakika


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