Bagatur Türk Mücadele Sanatı'nın Alpleri şampiyonluk yolunda

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Bagatur Türk Mücadele Sanatı'nın Alpleri azimli ve planlı çalışmalarıyla Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.



Simav Bagatur Türk Mücadele Sanatları Sporu Dernek Başkanı ve eğitmeni 3 Dan Atabey ünvanlı Yılmaz Küçükkeleş'in 20 kız 40 erkek olmak üzere 60 Alp sporcusu bulunuyor.



Şubat 2020'de Antalya'da, Nisan 2020'de ise Aydın'da yapılacak olan Türkiye şampiyonalarına hazırlanan sporculardan Mehmet Hazar Halim, "Hocamız bize Bagatur sporunu çok sevdirdi. Türkiye şampiyonalarına katılmak için hazırlanıyorum" dedi.



Bagatur sporcusu Nisa Karabay, Bagatur sporunu çok sevdiğini, Türkiye şampiyonu olmak için çalıştığını ifade etti.



Bagatur sporcusu Sıla Demir,(13) Bagatur sporunu çok sevdiğini söyledi.



Bagatur antrenörü 3 Dan Atabey ünvanlı Yılmaz Küçükkeleş, "Simav'da Bagatur sporunu tanıtma yolundayız. 2017 yılında Bagatur Türk Mücadele Sanatları Alplik Okulu'nu kurduk. 40 erkek, 2020 kız olmak üzere 60 civarında öğrencimiz var. 07 yaştan başlayıp 25 yaşına kadar olan gruplarımızla Şubat ayında Antalya'da, Nisan ayında ise Aydında Türkiye şampiyonalarına katılacağız. İleriki tarihlerde Simav'da Bagatur Türkiye şampiyonası düzenlemek istiyoruz. Bagatur Alplik Okulu'nda, çocuklarımıza öncelikle temel eğitimler olmak şartıyla Türk tarihimizin geçmişten geleceğe olan köprüsü olmak yolundayız. Gelecek nesillerimize aktarmaya çalışıyoruz. Kendi kültür ve geleneklerimizle birlikte, sevgi ve saygı içerisinde çocuklarımıza sporu sevdirerek kötü alışkanlıklardan, madde bağımlılıklarından uzak durmalarını sağlıyoruz. 3 yıldan bu yana, çocuklarımızın spordaki gelişmeleriyle bu yolda devam ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA