Son Dakika Haberleri: Bağbaşı Ortaokulu Öğrencilerine Karne Hediyesi

Bağbaşı Ortaokulu Öğrencilerine Karne Hediyesi

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı Köyü Ortaokulunda okuyan 80 öğrenciye karne hediyesi olarak kışlık giysi, ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Bağbaşı Ortaokulu Öğrencilerine Karne Hediyesi, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı Köyü Ortaokulunda okuyan 80 öğrenciye karne hediyesi olarak kışlık giysi, ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı.

İlçeye bağlı Bağbaşı Ortaokulu Müdür Tahsin Özbek, okulun Anasınıfı Öğretmeni Münire Yılmaz'ın başlattığı kampanyaya destek veren İzmit ve Giresun'daki iş adamları, 80 öğrenciye kışlık giysi, ayakkabı ve kırtasiye yardımında bulundu. Yardımlar ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Okul Müdürü Tahsin Özbek, "Kış ayında maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimiz için başlatılan yardım kampanyasına destek veren İzmit ve Giresun'daki iş adamları okulumuzda okuyan 80 öğrenciye karne hediyesi olarak kışlık giysi, ayakkabı ve kırtasiye yardımının bulundu. Gelen yardımlar okulumuzdaki maddi durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtıldı. Sosyal sorumluluk anlayışımızla yaptığımız girişimler sonucunda öğrencilerimizin sevincine ortak olan Giresun Tevekli Derneği Başkanı Recep Demir'e ve İzmitli iş adamlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:25 Kaynak: İHA

Giresun, Adıyaman, Bağbaşı, Güncel
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