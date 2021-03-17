Bağbaşı Yaylası beyaza büründü - Son Dakika

Denizli'de etkisini gösteren kar yağışı ile beraber 1500 rakımlı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu.

Denizlililerin sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirip, doğa ile iç içe vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, mart ayı ortasında beyaza büründü. Dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası bu kez beyaz örtüsü ile kartpostallık görüntülere sahne oldu. 1500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası'na teleferikle çıkan vatandaşlar karın ve eşine doyulmaz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Ekipler kar seferberliği başlattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı mücadele başlattı. Bu kapsamda ekipler Tavas ilçesinde Nikfer Mahallesi ile Bozdağ, Çameli ilçesinde Gürsu, Taşçılar, Sofular, Arıkaya, Gökçeyaka, Kalınkoz, Yaylapınar, Yeşilyayla, Güzelyurt, Çiğdemli, Ayvacık, Kınıkyeri mahalleleri ile Serinhisar ilçesinde Yatağan ve Kefe Yaylası bölgesinde yolların kapanmaması için çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde kar yağışına karşı vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hazırda beklediği belirtildi. - DENİZLİ