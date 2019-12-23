Bağbaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağbaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Bağbaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu

6 saat önce

DENİZLİ'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından 1500 rakımlı Bağbaşı Yaylası beyaza büründü.

Bağbaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu, System.String[]

DENİZLİ'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından 1500 rakımlı Bağbaşı Yaylası beyaza büründü. Doğal güzelliğiyle yoğun ilgi gören yaylada, kartpostallık görüntüler oluştu.

Denizli'de gece saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 1500 rakımlı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda mevsimin ilk karı yağdı. Vatandaşların uğrak yerlerinden olan Bağbaşı Yaylası, sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Bağbaşı Yaylası'nda yaşanan görsel şölen doğa severler tarafından fotoğraflandı.


Denizli, Bağbaşı, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:17 Kaynak: DHA
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