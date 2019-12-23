Bağbaşı yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağbaşı yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Bağbaşı yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu

6 saat önce

Bağbaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştuDenizli'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından, 1500 rakımlı Bağbaşı Yaylası beyaza büründü.

Bağbaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu

Denizli'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından, 1500 rakımlı Bağbaşı Yaylası beyaza büründü. Doğal güzelliğiyle yoğun ziyaretçi çeken yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.

Denizli'de gece saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 1500 rakımlı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, mevsimin ilk kar yağışını aldı. Vatandaşların uğrak yerlerinden olan Bağbaşı Yaylası, sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda yaşanan görsel şölen fotoğraf tutkunları tarafından değerlendirildi.

Bağbaşı yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu

Bağbaşı, Denizli, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:19 Kaynak: DHA
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