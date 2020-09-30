Bağbozumu öncesi kalaycılarda yoğun hareketlilik - Son Dakika

Bağbozumu öncesi kalaycılarda yoğun hareketlilik

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bağbozumuna doğru kalaycılarda yoğunluk başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine üzgü şire üzümü hasadının başlamasına yakın, kalaycılarda hareketlilik başladı. İlçede kalan son 2 kalaycıdan biri olan Hamza Saklım, müşterilerinin getirdikleri koca kazanları yetiştirmek için gündüzleri yanı sıra geceleri de çalışmak zorunda kalıyor. Kalaycılar yıl boyunca tek tük işlerin olduğunu, bağ bozuma doğru 2 ay işlerinin açıldığını belirterek, bu yılki işlerden bir hayli memnun.

38 yıldan beri dede mesleği olan kalaycılığı yaptığını belirten Hamza Saklım," Bölgemizde her yıl Eylül ve Ekim ayları bağ bozum zamanıdır. Bu ayları geldiği gibi vatandaşlarımızdan yoğun olarak kerge kazanı dediğimiz büyük kazanlar kalaylanmaya getiriliyor. Bölgede de kalaycı kalmadığı için Viranşehir, Çermik, Hilvan, Diyarbakır merkez ve birkaç ilçesinde kalan birçok vatandaşta kazanlarını Siverek'e getirip kalaylıyor. Bu yüzden bu ay bizde aşırı bir yoğunluk var."dedi

Kalaycı günde en fazla 2 kazanı çıkarır

İşlerinin meşakkatli ve zor olduğundan günde ancak 2 kazanın kalaylanabileceğini belirten Saklım, müşterilerinin mağdur olmaması için gece gündüz çalıştığını ve 3 kazan kalayladığını belirterek," Bu sene her şeyde olduğu gibi kalay fiyatlarında da bir artış oldu, bundan dolayı bazen müşterilerle pazarlık yapmak zorunda kalıyoruz. Büyük kazanların tanesi 400, orta boylarda 300, 200 TL arası değişiyor." Diye konuştu.