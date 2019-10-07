Son Dakika Haberleri: Bağçeşme itfaiye binasında ısı yalıtım çalışmaları başladı
Son Dakika Yaşam Bağçeşme itfaiye binasında ısı yalıtım çalışmaları başladı

Bağçeşme itfaiye binasında ısı yalıtım çalışmaları başladı

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Bağçeşme'de yaptığı itfaiye müfreze binasının çelik konstrüksiyon montaj ve ısı yalıtım işleri başladı.

Bağçeşme itfaiye binasında ısı yalıtım çalışmaları başladı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Bağçeşme'de yaptığı itfaiye müfreze binasının çelik konstrüksiyon montaj ve ısı yalıtım işleri başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale etmeleri için kentte yeni müfreze binaları inşa ediyor. Bu binalardan biri de Bağçeşme'de yapılıyor. Kaba inşaatı tamamlanan müfreze binasının, traverten cephe konstrüksiyon montajına başlandı. Traverten cephe altı taşyünü ısı yalıtımı imalatına da başlayan Büyükşehir ekipleri, çatı saçak alüminyum kompozit altı karkas imalatına da devam ediliyor.


Bağçeşme İtfaiye Müfreze binasının bodrum katında şadırvan, mescit, mekanik ve elektrik tesisat odaları, çamaşır odası ve su deposu bulunacak. 418 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da yer alacak. Birinci katta ise 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler olacak. Bina girişinde güvenlik binası bulunacak. Bina çevresinde ise otopark oluşturulacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, İzmit, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
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