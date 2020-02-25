Bağçeşme itfaiye müfreze 31 Mart'ta bitecek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bağçeşme itfaiye müfreze 31 Mart'ta bitecek - Son Dakika

Bağçeşme itfaiye müfreze 31 Mart'ta bitecek

7 saat önce

İnşası devam eden Bağçeşme İtfaiye müfreze binasında incelemelerde bulunan Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, müteahhit firmadan işi 31 Mart'ta bitirme sözü aldı.

Bağçeşme itfaiye müfreze 31 Mart'ta bitecek, System.String[]

İnşası devam eden Bağçeşme İtfaiye müfreze binasında incelemelerde bulunan Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, müteahhit firmadan işi 31 Mart'ta bitirme sözü aldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden projelerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda zaman zaman inşa alanlarına giden Genel Sekreter Gündoğdu, çalışmaları yerinde inceleyip yetkili isimlerden proje hakkında bilgi alıyor. Genel Sekreter Gündoğdu, son olarak inşası devam eden Bağçeşme İtfaiye müfreze binasını inceledi. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu'ya ziyareti sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur, İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, birim amirleri ve müteahhit firma temsilcileri eşlik etti. Devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, müteahhit firmadan işi 31 Mart'ta bitirme sözü aldı.


Bağçeşme Müfreze binasının itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale etmesi için kurulduğuna dikkat çeken Genel Sekreter Gündoğdu, "Kocaeli'nin Türkiye'ye örnek olan bir itfaiyesi var. İtfaiyenin olaylara daha hızlı müdahale etmesi için elimizden gelen her imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda inşası devam eden Bağçeşme Müfreze binamız itfaiyenin müdahale süresini önemli derecede düşürecek. İnşallah kısa sürede binamız bitecek" dedi.


Bağçeşme İtfaiye Müfreze binasının bodrum katında şadırvan, mescit, mekanik ve elektrik tesisat odaları, çamaşır odası ve su deposu bulunacak. 418 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da yer alacak. Birinci katta ise 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler olacak. Bina girişinde güvenlik binası bulunacak. Bina çevresinde ise otopark oluşturulacak. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:16 Kaynak: İHA
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