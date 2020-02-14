Bağçeşme itfaiye müfrezesinde sona gelindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağçeşme itfaiye müfrezesinde sona gelindi - Son Dakika

Bağçeşme itfaiye müfrezesinde sona gelindi

14 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Bağçeşme semtinde başlattığı itfaiye müfreze binası çalışmalarında sona gelindi.

Bağçeşme itfaiye müfrezesinde sona gelindi, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Bağçeşme semtinde başlattığı itfaiye müfreze binası çalışmalarında sona gelindi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale etmesi için yeni müfreze binaları inşa etmeye devam ediyor. İzmit Bağçeşme semtinde sürdürülen çalışmalarda büyük bir kısmı tamamlandı. Belediye ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda merdiven mermer imalatı, seramik imalatı ve kapı imalatı hızla tamamlanıyor. Yangın kapısı imalatlarını da devam eden ekipler, garaj elektrik tava imalatına başladı.


Bağçeşme itfaiye müfreze binasının bodrum katında şadırvan, mescit, mekanik ve elektrik tesisat odaları, çamaşır odası ve su deposu bulunacak. 418 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da yer alacak. Birinci katta ise 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler olacak. Bina girişinde güvenlik binası bulunacak. Bina çevresinde ise otopark oluşturulacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üsküdar'da binanın çatısı alev alev yanıyor (1) Evi ateşe verdi, itfaiye girmesin diye kapının arkasına eşya koydu Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
10:03 Şarkıcı Tuğba Ekinci'den Cem Yılmaz'a sert eleştiri: Kadınlar bunun neyine gider, yüzü turşu gibi olmuş
09:34 Kenan Doğulu, Beren Saat ile ayrıldıkları yönündeki haberleri yalanladı
08:57 Sinem Umaş " Polise hakaret" iddiasıyla davalık olmuştu...Karar verildi
08:57 Türkiye bunu konuşuyor... İhaneti neden konduramıyoruz?
08:57 Ünlülerden 'aşk' mesajı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 10:47:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağçeşme itfaiye müfrezesinde sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]