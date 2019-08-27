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Bağcı'dan kadına yönelik şiddette tepki

59 dakika önce

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Engelliler Meclisi İl Temsilcisi İbrahim Bağcı, Emine Bulut cinayetine ve kadına yönelik şiddette karşı tepki gösterdi.

Bağcı'dan kadına yönelik şiddette tepki, System.String[]

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Engelliler Meclisi İl Temsilcisi İbrahim Bağcı, Emine Bulut cinayetine ve kadına yönelik şiddette karşı tepki gösterdi.


Kadınların yaşamları boyunca şiddete ve ayrımcılığa maruz bırakıldığını söyleyen Bağcı, "Şiddet kadınları yaşamdan koparıyor. ya öldürüyor ya da sakat bırakıyor. Kadınlara yönelik suçlar, kaynağını toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ataerkil toplum düzeninden alıyor. Kadın-erkek eşitsizliği derinleştikçe kadınlar güç kaybediyor, tehditlere ve risklere daha açık hale geliyor. Kadın sözü ve emeği değersizleştiriliyor. Kadın cinayetleri durdurulmalı. Suçlular ağır cezalar almalı ve cezasızlık bir kültüre dönüşmemeli. Kadınlar ailenin ücretsiz işçisi, güvencesiz emekçisi ve zamanla kölesi haline getirilmemeli. Kadınlara yönelen suçları önleyecek olan yasalar uygulanmalı ve uluslararası sözleşmeler ciddiye alınmalı. Öldürülen kadınların isimleri ise gazetelerde tek bir satırda yer bulup sonra unutulmamalı. Bugün Emine Bulut cinayetiyle bir kez daha hatırlamalıyız ki kadınlara yönelik şiddet normal ve kabul edilebilir değildir. Bu suç önlenebilir. Çünkü yaşam hakkı her şeyden önemlidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

İbrahim Bağcı, Emine Bulut, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:51 Kaynak: İHA
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