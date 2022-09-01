İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SU BASKINI OLMASIN DİYE MAHALLELİ SEFERBER OLDU - Son Dakika
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İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SU BASKINI OLMASIN DİYE MAHALLELİ SEFERBER OLDU

01.09.2022 15:43
İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SU BASKINI OLMASIN DİYE MAHALLELİ SEFERBER OLDU

BAĞCILAR 15 Temmuz Mahallesi'nde atık su giderlerinin tıkanması nedeniyle bir evi su bastı.

BAĞCILAR 15 Temmuz Mahallesi'nde atık su giderlerinin tıkanması nedeniyle bir evi su bastı. Ev sahibi Mehmet Kubilay Çelik "Her yaz yağmur yağdığında bu çileyi çekiyoruz. 15-20 dakikada bu hale geldi. Su baskını nedeniyle buzdolabının motorları yandı. Evimde ne eşya kaldı, ne de parke. Bütün mahalle seferber oluyoruz evimizi su basmasın diye" dedi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan yağmur, su baskınlarına neden oldu. Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki giderlerin tıkanması sonucu bir sokakta su baskını oldu. Mahalleli giderleri açmak için seferber olurken, 5 katlı bir binanın bodrum katındaki daire su altında kaldı. Ev sahipleri kendi çabalarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi elektronik aletlerin zarar gördüğü, parkelerin şiştiği bildirildi.

"EVİMİZİ SU BASMASIN DİYE BÜTÜN MAHALLE SEFERBER OLUYORUZ"

Evini su basan Mehmet Kubilay Çelik "Her yaz yağmur yağdığında bu çileyi çekiyoruz. Evi su bastı, buzdolabının motorları yandı. Evimde ne eşya ne de parke kaldı. Parke fiyatları 10-15 bin lira. Bir önceki yağmur yağışında evi 2 metre su basmıştı. Bugün de en az 50 bin lira zararım var. Sadece 15-20 dakikada bu hale geldi. Bütün mahalle seferber oluyoruz aman, evimizi su basmasın diye" dedi. Eşi Gülten Çelik ise, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Çelik "Her sene su baskını sorunu yaşıyorum. Sadece 15 dakika yağan yağmur, evimi talan etti. Bunu ben temizleyeceğim, yetkililer gelince biz bunu çekemeyiz diyorlar. Tuvalet pislik içinde, banyo su dolmuş. Evimin parkeleri zarar gördü. Asgari ücretle çalışıyorum. Ben bunlarla uğraşırken hastalık da kaparım" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SU BASKINI OLMASIN DİYE MAHALLELİ SEFERBER OLDU - Son Dakika

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