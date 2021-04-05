Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak - Son Dakika

Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak

05.04.2021 10:58
Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya yaptığı ziyarette ilçedeki eğitime yönelik yatırımlar konuşuldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya yaptığı ziyarette ilçedeki eğitime yönelik yatırımlar konuşuldu. Buna göre; İstanbul Valiliği, Bağcılar Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yakın zamanda Bağcılar'da ilkokul, ortaokul, lise ve spor okulu olmak üzere 15 yeni okul hizmete sunulacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar Belediye Başkanlığı yeni hizmet binasına gelerek Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Çağırıcı, Vali Yerlikaya'yı makamında ağırladı. Ziyarette Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da hazır bulundu.

Sıcak bir atmosferde geçen görüşmeden sonra yapılan toplantıda ilçedeki eğitime yönelik hizmet ve yatırımlar istişare edildi. Başkan Çağırıcı, okullardan bilgi evlerine spor salonlarından yüzme havuzlarına kadar öğrencilere sunulan hizmetleri anlattı. Bilgilendirmenin ardından geleceğe yönelik projeler konuşuldu. Buna göre; İstanbul Valiliği, Bağcılar Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle ilçede 15 yeni okul inşa edilecek. Projelendirme ihale süreçlerinden sonra hayata geçirilecek olan 15 projenin içinde ilkokul, ortaokul, lise ve spor okulları yer alıyor.

HİZMETLERİMİZDE EĞİTİM İLK SIRADA GELİYOR

Bağcılar Belediyesi'nin eğitime yönelik çalışmalarını takdir ettiğini söyleyen Yerlikaya, "Yeni dönemde yapılacak okullarla Bağcılar, eğitimde kalitesini daha da yukarıya çıkaracak. Geleceğimiz adına çok güzel bir yatırım olacak" dedi. Bağcılar'da eğitimde en ideal seviyeye ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçmadıklarını söyleyen Çağırıcı da "Bizim hizmet sıralamamızda eğitim ve gençler ilk sırada geliyor. İlçemizde 118 resmi okul bulunuyor. Okullarımızın inşasından temizliğine boyamasına kadar her türlü ihtiyacıyla yakından ilgileniyoruz. Şu anda okullarımızın yüzde 70'inde tekli eğitime geçtik. İnşallah bu 15 okulun da yapılmasıyla birlikte yüzde yüz tekli eğitime geçeceğiz. Bağcılar, bu yatırımlarla eğitimde en iyi noktaya gelecek. Bu arada sayın valimizin ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

VALİ YERLİKAYA, YENİ HİZMET BİNASINI ÇOK BEĞENDİ

Toplantının ardından Yerlikaya, belediye yeni hizmet binasını gezdi. Hizmet birimlerinden yeni meclis salonuna kadar bütün binayı dolaşan Yerlikaya, Selçuklu ile çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak inşa edilen ve son teknolojiyle donatılan binayı çok beğendiğini ifade etti.


Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak
Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak
Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak
Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak

Hisarcık, Bağcılar, İstanbul, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak - Son Dakika


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