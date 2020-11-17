Son dakika gündem: Bağcılar Belediyesi, 6 aile sağlık merkezi inşa ediyor - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için ilçede 6 aile sağlık merkezinin inşasına başladı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, salgın döneminde hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için Kirazlı Sağlıklı Hayat Merkezi ile Yenigün, Demirkapı, Göztepe, Kazımkarabekir ve Kemalpaşa mahallelerinde, 6 aile sağlık merkezi inşasına başlandığı belirtildi.

Tipik sağlık yapılarından bağımsız ve özgün olarak tasarlanan sağlık tesislerinin inşaatının 4 ay içinde bitirilmesinin planlandığı aktarılan açıklamada, projenin tamamlandığında ilçe sakinlerinin çok yönlü ihtiyaçlarına cevap vereceği kaydedildi.

Açıklamada, sağlık birimlerinin güncel deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı vurgulandı.

"Halk sağlığı için bu çalışmaları kendimize vazife ediniyoruz"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, halk sağlığına her şeyden daha çok önem verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda yapımına başlanan sağlık merkezlerimiz çok yakında hizmete geçecek. Halk sağlığı için bu çalışmaları kendimize vazife edinerek elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin sağlık alanında ne kadar iyi olduğunu pandemi sürecinde gördük. Sağlıkta daha kaliteli hizmet için bu ve benzeri projelere devam edeceğiz. Şimdiden ilçe sakinlerine hayırlı olsun diyorum."