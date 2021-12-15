BAĞCILAR'A BİR GENÇLİK MERKEZİ DAHA - Son Dakika
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BAĞCILAR'A BİR GENÇLİK MERKEZİ DAHA

15.12.2021 20:19
BAĞCILAR'A BİR GENÇLİK MERKEZİ DAHA

BAĞCILAR'A BİR GENÇLİK MERKEZİ DAHABağcılar Müftülüğü ortaokul, lise ve üniversite gençlerine hitap eden kitap kahve formatında Gençlik Merkezi'ni hayata geçirdi.

BAĞCILAR'A BİR GENÇLİK MERKEZİ DAHA

Bağcılar Müftülüğü ortaokul, lise ve üniversite gençlerine hitap eden kitap kahve formatında Gençlik Merkezi'ni hayata geçirdi. Açılışa katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Gençlerin kaliteli zaman geçireceği çok güzel bir mekan. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Bağcılar Belediyesi Kazımkarabekir Mahalle Konağı, Bağcılar Müftülüğü tarafından Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü. Kitap kahve formatında hazırlanan Gençlik Merkezi'nin açılışına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Müftüsü Celal Büyük ve öğrenciler katıldı.

Film günleri yapılacak

Gençlik Merkezi'nin gençlerin uğrak yeri olacağını söyleyen Çağırıcı, "Gençlerin kaliteli zaman geçireceği çok güzel bir mekan. Yıldıztepe Mahallesi'ndeki merkezimizden sonra ikinci bir gençlik merkezi gençlerimizin hizmetine sunduk. İlçemize hayırlı olsun. Çocuklarımız burada kitap okuyup dinlenmenin yanında arkadaşlığı ve paylaşmayı da öğrenecek" dedi. İki katlı binada çay, kahve ikramları eşliğinde kitap okunabilecek, kütüphanenin yanında film günleri ve sohbet başta olmak üzere etkinliklerin yapılacağı salon da bulunuyor.

Oluşturulma Tarihi : 15. 12. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Bağcılarlı Miniklerden Yerli Malı Kutlaması Tokat'a Gitmek Gerek, Tokat Günleri 111 Kız Hafız Taçlarını Giydiler Bağcılar'da 102 Hafıza İcazet Belgesi Bağcılar'da Minik Kulaçlar Şov Yaptı İklim Değişikliğiyle Mücadelede Detaylar Konuşuldu Lokman Çağırıcı, Yeni Mete Gazoz'lar olacaksınız Bağcılarlı Kadınlar Ney Sesi ile Huzur Buldu Canlı Çiçeklerin Tadını Çok Sevdiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaynak: Habermetre
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Üniversite, Bağcılar, gençlik, Kitap, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BAĞCILAR'A BİR GENÇLİK MERKEZİ DAHA - Son Dakika

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