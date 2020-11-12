Bağcılar'a sismik deprem izolatörlü kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılıyor - Son Dakika

Bağcılar'a sismik deprem izolatörlü kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılıyor

12.11.2020 11:25
Bağcılar'a sismik deprem izolatörlü kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılıyor, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, Bağcılar'a 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi yapıyor.

Sağlık Bakanlığı, Bağcılar'a 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi yapıyor. İnşaatına başlanan ve 2.5 yıl sonra bitirilmesi amaçlanan hastane, ameliyathaneden anne oteline kadar farklı birimleriyle bölgeye hizmet verecek. Güncel deprem yönetmeliğine göre tasarlanan binanın temelinde 196 adet sismik deprem izolatörü kullanılacak.

İstanbul'un en kalabalık ilçeleri arasında yer alan Bağcılar, son teknolojiyle donanımlı yeni bir hastaneye kavuşacak. Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin inşaatına başlandı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesine yapılan bina toprak üstünde hastane fonksiyonu olan 12 kattan oluşuyor. Binanın zemininde ise 567 araçlık otopark ve deprem izolatör katı olacak. 196 adet izolatörün yer alacağı sismik izolasyon sistemi sayesinde hastane binası şiddetli depremlere karşı dayanıklı olacak.

İHTİYAÇ DAHİLİNDE OLAN TÜM MEKANLAR TASARLANDI

Tam teşekküllü kadın doğum ve çocuk hastanesi olarak hizmet verecek olan sağlık tesisinde; 88'i tek kişilik olmak üzere 300 yatak, 6 ameliyathane, 7 anne oteli, 4 anne bebek uyum odası, 5 bebek bakım odası, 5 çocuk polikliniği, 26 çocuk muayene birimi, 3 çocuk yoğun bakım ünitesi, 4 çocuk müşahede alanı, gün ameliyathanesi, 16 kadın muayene birimi, 26 genel muayene birimi, bekleme ve yemek alanları gibi ihtiyaç dahilinde olan tüm mekanlar tasarlandı.

"YÜKSEK TEKNOLOJİSİYLE GÖZ DOLDURUYOR"

Hastane inşaatının başlamasını ilçe adına memnuniyet verici olarak karşılayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İlçemize yapılan bu hastane nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor. Ayrıca burası hem bölgenin ihtiyacını karşılayacak hem de bu alandaki hizmet kalitesini yükseltecek. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sağlık tesislerini bizlere kazandıran Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya da teşekkür ediyorum" dedi.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatının 900 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.


Bağcılar'a sismik deprem izolatörlü kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılıyor
Bağcılar'a sismik deprem izolatörlü kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılıyor
Bağcılar'a sismik deprem izolatörlü kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılıyor
Bağcılar'a sismik deprem izolatörlü kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılıyor
Bağcılar'a sismik deprem izolatörlü kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılıyor
Bağcılar'a sismik deprem izolatörlü kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılıyor

Çocuk Hastanesi, Bağcılar, Doğum, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'a sismik deprem izolatörlü kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılıyor - Son Dakika


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